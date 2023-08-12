Теперь здесь создаётся российский плацдарм для последующего наступления ВС РФ

На фоне постоянно падающего морального настроя и физического истощения и замедления украинских штурмовых колонн на Запорожском направлении, в районе Марьинки для держащих здесь оборону ВСУ тоже всё очень непросто: по словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, группа российских военных смогла захватить усиленную позицию в укрепрайоне "Зверинец".

Перед началом успешных наступательных действий российской стороны одну из наиболее мощных позиций "Зверинца" массированным огнём подавила сопротивление артиллерия ВС РФ, после на ошеломленного противника в атаку пошли разведчики.

реклама





Источник фото: aif.ru







Практически одновременно с этим событием стало известно об освобождении силами 5-й ОБМр ВС РФ Красногоровского вентиляционного ствола шахты "Трудовская". Теперь стратегически важный узел обороны находится под контролем российских сил и рядом создаётся защищённый плацдарм для дальнейшего продвижения вперёд.

Продолжаются успешные тактические действия российской армии и в районе Купянска, о чём с явной опаской сообщает немецкая пресса в лице известной Der Spiegel, в которой сообщается, что действия россиян в Харьковской области сковывают украинское контрнаступление в Запорожской области.