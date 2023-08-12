Ещё одна причина в копилку почему у ВСУ не получается в удачный контрнаступ

Пока на Украине ждут передачи аж 30-ти устаревших американских танков Abrams и надеются хотя бы через год получить американские истребители F-16, из-за которых якобы украинское контрнаступление не очень-то и успешно по словам Залужного, в немецкой прессе обратили внимание на Харьковскую ЛБС, где на Купянском направлении издание Der Spiegel явно удивлено наступательному успеху ВС РФ. Именно продвижение российской армии здесь является средством, обрывающим всякий успех украинского контрнаступления на Запорожском направлении, считает автор статьи Оливер Имхоф.





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А тем временем в Купянском районе украинская администрация готовит вторую с марта 2022 года принудительную эвакуацию местного населения. Источник фото: radiosputnik.ria.ru





По мнению германского журналиста, российская сторона идеально подгадала момент своей активности на северо-восточных флангах в Харьковской области, в самый неудобный момент для Киева. Посредством таких действий украинский Генштаб будет вынужден перебросить часть своей армии севернее, тем самым дать заглохнуть украинскому контрнаступу уже практически окончательно.

По сообщениям пресс-службы МО РФ, передовые российские отряды находятся всего в нескольких километрах от окраин Купянска, а в самом городе происходит эвакуация проукраинских активистов и минируются подходы к городской агломерации.