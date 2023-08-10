Но поляки уже никого не слушают и даже не верят в помощь НАТО

После перемещения прошедших огонь и воду самых боеспособных подразделений ЧВК "Вагнер" и проведения военных учений на территории Белоруссии, обеспокоенные соседи в лице Польши стали делать неоднозначные заявления. Так отставной генерал Вальдемар Скшипчак возмутился "невероятной паникой, граничащей с безумием" по поводу передислокации "Музыкантов".

Так Бывший командующий сухопутными войсками Польши заявил, что РФ и Белоруссия просто используют тактику страха: якобы элемент "возмущательных движений" в российских масс-медиа начинает вызывать всё больший резонанс с привкусом безумия уже у польской стороны. Что к слову многозвёдного генерала, достигло своих целей: польские власти начали неадекватно реагировать на "пустую" угрозу со стороны группы Вагнера.

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Источник фото: inosmi.ru







По словам Скшипчака, потенциальный захват "музыкантами" Сувалкского перешейка - это уже даже не раздел "научной фантастики". Генерал предполагает, что рота вагнеровцев никоим образом не сможет взять стратегически важную цель. А вот польское население в это охотно верит, тем самым поддерживая спираль страха.

Возмутило польского генерала и непонимание роли НАТО для Варшавы, где даже несмотря на членство в Североатлантическом альянсе, большинство жителей республики не верят в случае необходимости адекватной помощи из этой организации и продолжают бояться России.





Музыканты и бойцы ВС Белоруссии. Источник фото: пресс-служба Министерства обороны Белоруссии







И если действительно поляки не перестанут бояться ЧВК "Вагнер", то их опасения воплотятся в реальность, когда совместный военный успех России и Белоруссии действительно достанется лишь силой тех самых 100 вагнеровцев и применением ядерного оружия. Вот такой вот "здоровый" польский оптимизм.