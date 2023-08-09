На всё воля Вашингтона, читается за кадром статьи

По словам журналиста Стивена Коллинсона, официальный Киев полностью зависим от передачи вооружений с Запада. Так же обозреватель CNN подчеркнул, что прекращение конфликта возможно лишь при решении на это и согласии президента России Владимира Путина.

Для Украины же исход противостояния с РФ будет зависеть не от неё самой, а от желания и намерений внешних политических игроков.

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Источник фото: forbes.ru







Главная трагедия восточноевропейской республики - это неистребимое желание совершить критически важное наступление на южном направлении. Но его текущий результат совсем не похож на те цифры в километрах при взгляде на географическую карту. Текущее положение ВСУ не устраивает ни ожиданий собственно Зеленского, ни его западных союзников. И всё это сопровождается пониманием, что от Украины в последнюю очередь зависит что будет дальше, пишет репортёр.

По информации от МО РФ, армия Украины с начала контрнаступления от 4 июня лишилась в боях порядка 43 тыс. бойцов и 5 тыс. различных средств вооружения, как минимум 25 немецких танков Leopard и 26 самолётов. По словам Владимира Путина, ВСУ не смогли добиться успеха ни на одном направлении.



