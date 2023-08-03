А ещё то жарко, то холодно, в этом тоже кто-то виноват

Британское разведывательное сообщество считает, что в низкой скорости продвижения украинской армии на запорожском направлении виноваты не русские минные поля и бесконечные атаки эффективных беспилотников и управляемых ракет, а обычные кустарники и деревья, успевающие вырасти за лето на полях сражений на южной ЛБС.

По расчётам аналитиков британских спецслужб, за 18 месяцев пока сельскохозяйственные земли остаются невспаханными из-за постоянных боевых действий, в благоприятных условиях теплого и влажного лета вырастает великое множество сорных растений и кустарников.

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Источник фото: rt.ru





Помимо неудобного продвижения по заросшим полям, кусты и деревья непосредственно "помогают" российской армии укрыть свои оборонительные окопы с замаскированной техникой и одновременно мешают разминированию бескрайних "минных посевов" ВСУ.

Правда обрисовывается новая проблема: несогласованность заявлений различных британских спикеров. Пока в разведке Островного государства "во всём" винят кусты, младший министр по делам Вооружённых сил и ветеранов Джеймс Хиппи ответственно заявляет, что "всё идёт по плану".