Которое, "оказывается" идёт по строгому плану

Оказывается стратегический план по украинскому контрнаступлению на юге Запорожской области готовили вместе Великобритания и США при деятельном участии Генштаба ВСУ. Официально об этом заявил высокопоставленный сотрудник МО Великобритании.

Так в своём интервью для Daily Telegraph Джеймс Хиппи, занимающий должность заместителя министра обороны Островного королевства, заявил, что на текущий момент ВСУ осуществляют боевую деятельность в строгом соответствии с ожиданиями западных союзников, таких как Лондон и Вашингтон. Достигается выполнение плана и всех остальных более мелких компонентов общей глобальной стратегии, разработанной совместными усилиями прошлой зимой.

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Источник фото: ru.wikipedia.org





На вопрос въедливых британских журналистов, а почему так медленно двигается дело? Хиппи в свое оправдание рассказал про осторожность и "аккуратность" к своей живой силе и технике командования ВСУ: ведь украинский Генштаб не хочет вводить на поля сражений много сил для их сбережения и безопасности.

Между строк функционер британского МО заявил, что не следует ожидать победы к сентябрю. "Всего лишь" по той причине, что Россия - сильный противник, не прощающий ошибок.

Сложно что на самом деле хотел сказать младший министр по делам Вооружённых сил и ветеранов, имеющий реальный боевой опыт в ряде горячих конфликтов, но о бережном отношении к технике и личному составу ему точно не стоило говорить: ведь по мнению западной прессы, в лице Military Watch Magazine, украинская армия потеряла более 26 тысяч бойцов и сотни единиц дорогостоящей бронетехники, в том числе и стран НАТО.