Как говорится, столько не живут

Предыдущий хозяин Белого дома, а ныне опальный политик Дональд Трамп рассказал своим сторонникам о грозящем ему заключении ровно на 561 год. Обвиняется бывший президент в попытке отменить выборы 2020 года.

По словам газеты The Hill, судебные эксперты в ходе беседы с журналистами издания рассказали, что случаи реального максимального срока по совокупности обвинений в практике редки. Но обвиняемый такой приговор может отбывать последовательно, где за каждый отдельный случай обвинения он и будет "сидеть" отдельно, причем меньше "совокупного срока".

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Трампу уже предъявили четыре обвинения. Кроме этого ему ещё грозит обвинительный акт по 40 пунктам из-за "небрежного" обращения с секретными документами после официального ухода с поста президента США.





Источник фото: lenta.ru







Помимо этого опальному бизнесмену и политику грозят обвинениями о выплате компенсации за молчание Сторми Дэниелс и нарушения закона о шпионаже.

Некоторые из ненавистников "вечного" конкурента по выборам Джо Байдена обвиняют Трампа в участии в выборах 2016 года только ради желания избежать тюремного заключения.

Разумеется предшественник Байдена понимает, что многочисленные дела - это прежде всего элемент давления на самого реального противника будущего кандидата на должность президента от Республиканской партии США.