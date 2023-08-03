У Сары Эштон-Чирилло между прочим американское гражданство

Пока украинская армия буксует на необъятных минных полях россиян и терпит многочисленные атаки ракет и артиллерии, в Киеве (а может даже Вашингтоне) решили представить нового официального представителя сил обороны Украины.

Согласно масс-медиа Украины, журналистка Сара Эштон-Чирилло, имеющая американское гражданство, займёт место официального спикера ВСУ для западной аудитории. Вроде бы на первый взгляд ничего такого: человек с иностранным гражданством будет официально представлять Украину. Разве новость, что различные "варяги" занимали высокие министерские должности в аппарате правительства Украины? Например Наталья Яресько - министр здравоохранения с гражданством США, Александр Квиташвили и Джамбул Эбаноидзе (Оба - Грузия) и Айварас Абромавичюс (Литва).

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Как бы "медик". Источник фото: aif.ru





Но вот с гражданкой или гражданином есть "небольшой нюанс" - Сара относит себя к трансгендерам, что для консервативной аудитории на Украине явный перебор. Хотя по утверждению той же западной прессы, точнее британского издания Telegraph, в ВСУ воюют полноценные 12 "бригад геев" в количестве 50 000 человек.

Краткая справка: Эштон-Чирилло по профессии журналист (-ка), записавшаяся в ВСУ в качестве медика и получившая на передовой ранение.