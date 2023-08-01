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Немецкая пресса: "Вал Суровикина" волнорезом прошёлся по наступательной мощи ВСУ и остановил её
А ведь измотанные в непрерывном контрнаступлении порядки ВСУ могут внезапно и посыпаться

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   В западных масс-медиа, в частности германской прессе, без устали ищут виноватых в провале летнего контрнаступления украинской армии на южном отрезке российской СВО. По мнению германских аналитиков первоначальные наступательные порывы Генштаба ВСУ разбились о суровую действительность "на земле". Так по предварительным "наброскам" уже к 18 июня ударная группировка украинской армии должна была подойти к Мелитополю, в дальнейшем тремя соединениями выйти к побережью Азовского моря и административным границам республики Крым.

   Теперь же штурмовые корпуса выбиваются в жарких летних боях в районе запорожской и южно-донецкой ЛБС. А третий корпус вместо помощи первым двум, вынужден участвовать в боевых действиях рядом с Бахмутом (Артемовском), сообщает T-Online. 

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Источник фото: gazeta.ru


   Недолго думая "виноватым" в провале украинского контрнаступления сделали "вал Суровикина", где под российской "линией Мажино" называют бескрайние "минные грядки" на несколько десятков километров, так называемые зубы дракона, рвы и бетонные бункера посреди бесконечных полей. И вот со всем этим приходится иметь дело наступающей украинской армии. 

   Причём, с начала контрнаступления прошло практически два месяца, а наступающие порядки штурмовых колонн даже и не вышли к тому самому "Валу Суровикина", топчась и неся огромные потери в живой силе и бронированной технике в предполье.

   А между тем российские войска не сидят в глухой обороне, а сами ходят в стремительные контратаки, выбивая украинские силы из ряда населённых пунктов в районе города Сватово.

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#украинское контрнаступление #вал суровикина #линия суровикина
Источник: topwar.ru
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