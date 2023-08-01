То ли ещё будет, когда заводы по производству последних выйдут на проектную мощность

У ВСУ большие проблемы со свободным наличием "тяжёлого калибра" среди артиллерийских систем: российская армия смогла "перемолоть" большую часть больших пушек украинской армии. В остром дефиците крупной артиллерии в подразделениях ВСУ уверен экс-отставник ЦРУ Ларри Джонсон.

Джонсон во время интервью для YouTube-канала Dialogue Works рассказал о громадной нужде среди украинских "богов войны": снаряды и орудия у них на исходе, русские стараются отследить появление в тылу либо близко к ЛБС артиллерии противника и просто выводят из строя её всеми доступными им способами.

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Остатки американской гаубицы M777 на Донбассе. Источник фото: topwar.ru







По мнению бывшего аналитика военной разведки США, об этой крайне негативной тенденции для армии Киева знает и американский президент Джо Байден, вынужденный именно из-за этого снабжать украинскую армию кассетными боеприпасами.

Так на Авдеевском направлении военнослужащие ВСУ стараются не использовать драгоценную бронетехнику в своих атаках на российские позиции, справедливо опасаясь за её сохранность из-за постоянных атак барражирующих боеприпасов ВС РФ.

Что же касается собственно украинских БПЛА, им успешно противодействуют фронтовые ЗРПК россиян и их чётко отлаженная система РЭБ, позволяющая десятками сбивать или выводить из строя в безопасном режиме для ВС РФ дроны ВСУ.