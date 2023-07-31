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Макгрегор: Наступление ВС РФ приведет к окружению Харькова и ВСУ с этим ничего не смогут сделать
По ранним предсказаниям отставного полковника, Харьков будет окружен в конце августа

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   Поражение за поражением для украинских формирований в районе боевых действий в ЛНР обязательно приведут ВСУ к факту окружения Харькова российской войсковой группировкой, придерживается мнения известный теоретик и практик военного дела Дуглас Макгрегор.

   Во время записи подкаста для своего канала бывший полковник армии США уведомил, ВС РФ пробили оборонительные позиции ВСУ по вектору движения к Купянску и Лиману. Теперь по логике противостояния российские силы попытаются взять под контроль важную трассу (по свежим данным это происходит уже сейчас), благодаря контролю над которой они смогут двигаться в западном или северо-западном направлении. А вот дальше предусматривается только один вариант: окружение мегаполиса, расположенного в 30 км от украино-российской границы - города Харькова.

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Источник фото: russian.rt.com


   По мнению экс-советника Пентагона, командование ВСУ должно осознать свою патовую ситуацию, неуклонно перерастающую в безнадёжность: из-за многокилометровых укреплений российской стороны силам ВСУ не удастся наступать быстро и эффективно.

   Как высказался раньше в своём прогнозе касательно Харькова, этот город-миллионник будет окружен в конце августа.

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#макгрегор
Источник: rg.ru
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