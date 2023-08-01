Поэтому контрнаступление украинской армии и спотыкается, уверены в издании

Ещё до подхода к основным оборонительным линиям русских ВСУ вынуждены были споткнуться об смертоносные "второстепенные" позиции ВС РФ. Даже в так называемом предполье украинскую армию ждали неприятные "сюрпризы".

Так высший офицер австралийской армии Мик Райан в интервью для газеты The Economist рассказал об неимоверно трудной преграде "по дороге" к Крыму и побережью Азовского моря.

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На пути к контрнаступательному "успеху" ВСУ встречает коварная оборона россиян, где даже в пустых окопах может ждать ловушка из "роя" управляемых мин, после чего выживших военнослужащих украинской армии ждут ударные дроны "Ланцет". Это "правило" касается и бронетехники: боевые вертолёты и ракеты ВС РФ сжигают всё на своём пути, не подпуская близко и немецкие "Леопарды", поражая их на удалении от российских позиций, делая бесполезными точную оптику и дальнобойные пушки германских тяжёлых танков.





Одна из разрушенных гаубиц M777 украинской армии. Источник фото: topnews.ru







БПЛА украинских сил не достигают успеха в войсковых операциях: на линии ЛБС их останавливают РЭБ системы. Что касается преодоленных минных полей, то российские самолёты и особые подразделения артиллерии "по щелчку пальца" восстанавливают целостность минных полей, используя специальные боеприпасы для дистанционного минирования.

Такую оборону преодолеть будет неимоверно трудно и самым подготовленным подразделениям НАТО, резюмировали в издании.

В журнале Forbes посчитали, что и крылатая ракета ЛМУР вовсе "не сахар" для ВСУ: благодаря высокой точности и возможности в реальном времени поменять курс, данный управляемый снаряд может как влететь в открытое окно, так и догнать любой западный танк и броневик.