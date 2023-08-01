Теперь "лучшую БМП в мире" изучают российские инженеры с глубоким пристрстием

Журналист издания Bild Джулиан Репке сделал виноватыми украинских военных, благодаря неправильной работе которых западная техника используется не по назначению. Причём последнее в ряде случаев чревато не только поражением передовых образцов вооружения НАТО, но и захватом бронеединиц трофейными командами российской армии. Под таким случаем подразумевается одна из шведских БМП CV90, опасно сблизившиеся с русским взводом.

В одной из социальных сетей обозреватель издания указал, что военнослужащие ВС РФ получили легкий доступ к Strf 90 даже не в ситуации украинского контрнаступления на Запорожской ЛБС, а во время оборонительной операции рядом с Червонопоповкой.

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Источник фото: ru.wikipedia.org







По детальному разбору репортёру стало ясно, что БМП производства Швеции "опасно приблизилась" к непосредственно к зоне сражения, став непростительно уязвимой даже к выстрелу пехотного гранатомёта РПГ. После выведения из строя Стридсфордона 90, русские в оперативном порядке эвакуировали с поля боя заинтересовавшую их бронемашину.

Теперь Stridsfordon 90 пристально изучается в оружейных подразделениях российских инженеров.