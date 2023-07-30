Морская блокада портов Украины она такая

В украинском Генштабе считают, что ВКС РФ нанесли авиаудар двумя воздушными боеприпасами "неустановленного образца". По словам оперативного командования "Юг", звеном тактической авиации ВС РФ подвергся атаке остров Змеиный. По крайней мере это уже третья атака за июль. Куда "прилетело" и о последствиях попаданий украинская сторона не сообщает.

А тем временем с российской стороны рассказали об атаке аванпоста военнослужащих Сил специальных операций ВСУ.

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Источник фото: bloknot.ru





Можно сделать вывод, что частые атаки на остров Змеиный являются лишним фактом подтверждения об истинном намерении окружить порты Украины морской блокадой. В прочем в этом виноват именно Киев, решивший ударить по Крымскому мосту - сугубо гражданскому инженерному сооружению, в результате чего есть жертвы среди ехавших на отдых туристов из Белгородской области и повреждение дорожного полотна. Починка мостового путепровода обойдётся бюджету РФ в 1 млрд. рублей.

Также в одной из ночных атак ВКС РФ разрушили центр по подготовке операторов дронов в Днепропетровской области в районе посёлка Могилевка, где помимо учебного процесса занимались обслуживанием и складированием воздушных беспилотных аппаратов.