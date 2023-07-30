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ВС РФ за сутки сбили 44 беспилотника ВСУ и нанесли ответный успешный удар по центру ремонта БПЛА
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   В ходе действий "выходного дня" ВС РФ атаковали центр подготовки операторов дронов, где помимо собственно учёбы, происходили операции по ремонту и обслуживанию украинских дронов и находился замаскированный склад хранения. Военный объект располагался в Днепропетровской области в квадрате посёлка Могилевка и был успешно поражён, проинформировали в отечественном МО.

   А "на земле" российские операторы ПВО сбили по меньшей мере не менее 44 БПЛА различного назначения украинской армии в Херсонской, Запорожской, Харьковской областях и в районе народных республик Донбасса.

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Источник фото: РИА Новости


   Рассказали в МО РФ и о неудачных ночных попытках ВСУ атаковать Москве. Один из беспилотных аппаратов украинской принадлежности был сбит в Одинцовском районе столичного региона. Ещё два БПЛА были обезопашены с помощью воздействия установок РЭБ.


Повреждённый Москва-Сити 30 июля. Источник фото: news.ru


   Прокомментировал ситуацию и Мэр Москвы Сергей Собянин, заявивший о мелком повреждении уличного фасада делового центра на одной из московских улиц.

   А тем временем украинские бойцы из-за опаски попасть под удар во время марша на броне к российским позициям, вынуждены пешком добираться до окопов ВС РФ.

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#вс рф #бпла
Источник: rg.ru
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