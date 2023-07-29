Русской мине без разницы кто перед ней: словенский Т-55S или же немецкий Leopard 2

Бригадный генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг назвал разминирование самой большой проблемой украинского контрнаступления из-за больших потерь, звучащих как "кровавые" из уст высшего офицера.

Как считает глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, военнослужащим наступающих бригад под градом разнопланового огня с российской стороны приходится в ручную деактивировать установленные россиянами мины.

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Именно колоссальные потери первых недель унесли множество жизней сапёров ВСУ или они были критически ранены в начале летнего наступления, - заметил однозвёздный генерал.





Российские саперы. Источник фото: ria.ru







Привёл Фрейдинг такие занимательные данные, как площадь заминированной территории: по данным действующего военнослужащего немецкой армии, площадь "минных посевов" на Украине равняется не менее половины от территории германского государства.

Стоит ли удивляться, что наступать по такому небезопасному "коридору" невероятно сложно с непременными кровавыми "дивидендами" для штурмующей стороны.

Вторит Кристиану Фрейдингу и американская The New York Times, где российские мины устанавливаются не просто закапыванием в землю, но и с непременным расчётом на то, что при разминировании первой мины, один из саперов ВСУ активирует случайно вторую мину-ловушку.