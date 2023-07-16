Невнимательного самёра ожидает опасное "поле чудес"

Украинская армия не может продолжить контрнаступление из-за расставленных "всюду" различных мин. Именно они и фугасы стали тем фактором, максимально затруднившим атаку российских позиций. О сложностях возникающих для украинских солдат и штурмовых групп ВСУ и решило написать издание The New York Times, где вышла соответствующая статья за авторством журналиста Эндрю Крамера.

В публикации обозревателя перечисляются такие типы "скрытного" минирования местности от российских минёров, как мины, растяжки, мины-ловушки. И всё это до невозможности мешает украинским войскам успешно наступать.

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Источник фото: ria.ru







Майор ВСУ Максим Присяжнюк в своём интервью для американской газеты рассказал о так называемой тактике "ловушка для глупцов", когда украинский сапёр подобравшись к первой мине, пытается её деактивировать, то незаметно для себя натыкается на замаскированную ловушку, совершающую подрыв невнимательного военнослужащего.

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Разумеется в этот самый момент давление на работу сапёрных служб оказывается не только чисто психологическое, но и воздействием прямого огневого контакта, когда по работающему сапёру прилетает из всего, чем "богата" российская армия, это - снаряды, ракеты и дроны-камикадзе.