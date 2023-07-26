Оказалось что по русским минам на американском БМП не проедешь

Не очень простая обстановка складывается в Запорожской области, но день за днём бронированный наступательный кулак ВСУ заметно тает: не помогают ни НАТОвские боевые уставы, ни "хваленая" иностранная техника. Как "оказалось", неважно кто производитель и откуда прибыли бронемашины, а вот по русским минам, аки походы по воде, доступны не только лишь всем.

В ТГ-канале "Военкоры Русской Весны" разместили видео с ударным отрядом ВСУ, состоявшим из БМП Bradley. Украинские военнослужащие попытались вытеснить с укрепленных позиций 70-ый полк ВС РФ рядом с Ореховым на запорожском направлении.

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Источник фото: скриншот из видео







По кадрам понятно, что так называемого "вытеснения" не получилось: на поле боя недвижимыми остались поражённые американские "Брэдли" и украинский танк. По некоторым предположениям, препятствием к продвижению стали самые обыкновенные противотанковые мины.

По поступающей информации западной прессы, ВСУ к текущему моменту уже недосчитались по меньшей мере одной трети всех боевых машин пехоты Bradley, переданных Пентагоном для украинского контрнаступления.

Между тем в западной прессе в качестве фигурантов украинского провала в контрнаступлении обвинили украинский генералитет, не сумевший тщательно разработать общий план атаки на запорожском направлении.







