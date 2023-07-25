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В бундесвере в своем докладе "упрекнули" ВСУ в ошибках при проведении летнего контрнаступления
Документ был опубликован под грифом "только для служебного пользования"

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   В немецкой армии опубликовали документ с грифом "только для служебного пользования" с разборами ошибок, осуществленных ВСУ при проведении наступления на запорожском направлении. Старшие офицеры бундесвера разобрали тактические действия ВСУ и указали на три главных ошибки из-за которых по их мнению, контрнаступление буксует.

   Этими тремя отрицательными моментами названы ошибки в передвижении по местности, в том числе нарушения тайминга, некачественная подготовка офицерского состава украинской армии и низкая скорость продвижения вперёд. 

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   Несмотря на закрытость документа, его текст "утёк" к немецким журналистам из издания Bild.


Источник фото: google.com


   По мнению немецкого командования, тактика дробления наступающих колонн на слишком маленькие группы снизила общую эффективность, так как была утеряна взаимосвязь между небольшими отрядами. Плюс к этому присовокупляется так называемый дружественный огонь.

   К примеру немецкие офицеры удивились, что командные должности в ВСУ занимают не бойцы, прошедшие подготовку в западных странах, а офицеры, которые имеют больше опыта службы в украинской армии и плохо усвоившие принципы ведения боевых действий согласно боевым уставам НАТО.

    По данным издания Military Watch Magazine Украина за период в 45 дней с начала своего контрнаступления на юге потеряла до 26 тыс. личного состава.

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