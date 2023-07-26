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Украинская армия попыталась прорвать российские оборонительные порядки в Запорожской области. В ряде квадратов местных посёлков, таких как Работино, Новоданиловка и Новопокровка ситуация обострилась. Об утренней атаке ВСУ в личном ТГ-канале сообщил врио губернатора Запорожского региона Евгений Балицкий.
По сообщению чиновника, украинские атаки начались в четыре утра, когда украинские группы попытались оказать давление на линию обороны ВС РФ.
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Источник фото: gazeta.ru
Так же представитель власти проинформировал о 36 попытках обстрелов населённых пунктов около Токмака, васильевском и пологовском направлениях.
Четверо суток назад лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал название ситуации на ореховском направлении как "очень горячая". ВСУ предваряя свои попытки атаки усиленной артподготовкой, попытались продвинуться восточнее Работино, "втиснувшись" в российские окопы первой линии обороны.
Между тем в ЛНР российские войска под предводительством подполковника Андрея Буйлова освободили населённый пункт Сергеевка.