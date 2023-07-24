Как говорилось в одном очень известном фильме: "Это вам не это"

Пока украинский президент Владимир Зеленский считает, что в провалах первого этапа украинского контрнаступления виноват, в том числе Запад, "непоставивший" необходимое количество тяжёлого вооружения и боеприпасов, на том самом Западе не спешат принимать вину на себя, "отфутболивая" её на украинский генералитет.

Так в частности считает военный эксперт британского происхождения Франц-Стефан Гади, заявивший, что причину неудачного летнего наступления ВСУ стоит искать в высших эшелонах украинского командования.

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Источник фото: aif.ru







В беседе с журналистом немецкого ТВ-канала Das Erste, аналитик заявил, что Генштаб ВСУ оказался не готов к столь амбициозным задачам: командование не смогло спланировать и организовать со всей необходимой тщательностью наступательную операцию на юге Украины, подставив под удар точную координацию действий штурмовых групп.

И действительно, побывавший на передовой Гади, увидел там большие потери ВСУ, но не увидел зримых успехов, заявив о крайне медленных темпах наступления.

Даже тактика массированного наступления с использованием западной тяжёлой техники, такой как немецкие "Леопарды", не помогла достичь поставленных целей с момента начала украинского контрнаступления. И очередная смена тактики тоже не особо помогла, считает британский эксперт.