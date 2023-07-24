Уже в бой брошены стратегические резервы Леопардов и Брэдли

Украинская армия из-за скромных успехов на различных ЛБС принялась снова перестраивать тактическую "картинку". Первые недели контрнаступления происходили с задействованием крупных войсковых соединений, включающих в себя значительное количество тяжёлой техники, в том числе ОБТ "Leopard" и БМП "Брэдли".

Но за месяц такое решение главного командования ВСУ не оказалось успешным: всё, чего добились наступающие штурмовые бригады, это занятие нескольких посёлков так называемом предполье, даже не достигнув первой линии обороны россиян.

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Источник фото: rbc.ru





Как только для того же украинского командования стал очевидным факт провала по части тактических решений, было решено атаковать российские позиции малыми группами, как во время Харьковской операции, когда в ударе по ВС РФ использовались маневренные группы с минимальным наличием танков и БМП и был достигнут успех. Но новая "старая" тактика оказалась несостоятельной: российская оборона осенью 2022-го и лета 2023-го - это две большие разницы. И опять заметного успеха у наступающей стороны не было.

После очередных раздумий украинский Генштаб опять вернул наступление большими силами, в том числе и с использованием тяжёлых западных танков. Но кадры чадящих останков тех же Брэдли засвидетельствовали: тактический кризис налицо. Только за последние 24 часа в ВСУ потеряли 7 "Леопардов" и 5 "Брэдли". А между прочим, эти силы предусматривалось ввести в действие только в момент поддержки выхода к Мелитополю и Бердянску. Тем самым мы наблюдаем задействование украинских стратегических резервов. Но зримого успеха у ВСУ по-прежнему нет.