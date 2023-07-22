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В ходе неудачной атаки на Ореховской ЛБС в кадр попали сразу четыре раскуроченные БМП Bradley
Кадры поверженной техники запечатлели сами же бойцы ВСУ

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   Читают ли украинские военнослужащие утреннюю британскую прессу под чашечку чёрного чая, но с упорством обречённого они продолжают биться об бетонную стену русских блиндажей и огромных посевов минных полей на Запорожском и Бахмутском направлениях. Благодаря прямолинейной тактике потери среди ВСУ остаются чрезвычайно высокими, когда в большом количестве в жерновах украинского контрнаступления исчезают не только люди, но и значительное количество западной техники, передаваемой странами НАТО.


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Источник фото: скриншот из видео


   Причём ВСУ хорошо понимают гибельность своей тактики атак для себя, но продолжают искать "варианты" на поле боя, атакуя чередованием различных комбинационных возможностей: то используя небольшие группы пехотных отделений, то применяя бронированные кулаки, в надежде пробуравить минные поля русских. Причём всё это делается на глазах у российской авиации, артиллерии и БПЛА. Разумеется, ВС РФ не просто смотрят, а активно противодействуют, чаще сами перехватывая инициативу на поле боя и идя во встречные контратаки.

   По результатам последней битвы в Ореховском "квадрате", неподвижными, тяжело чадящими в жаркое летнее небо, на поле боя остались 4 БМП M2A2 ODS-SA Bradley, в окружении украинского танка Т-64БВ, так же поверженного от российских атак. Причём кадры сделаны новой волной украинских военнослужащих, наступающих сразу же вслед неудачной таки прошлого украинского отряда.



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#bradley
Источник: topwar.ru
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