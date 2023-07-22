Осталось дождаться, когда Соединённое королевство расконсервирует для ВСУ первые танки Mark I

"Наполеоновские планы" Зеленского по скоростному прохождению российских позиций и выходу к берегам Крыма столкнулись и сразу же разбились об забетонированные до "самого центра земного ядра" российские окопы и блиндажи. Пока украинский Генштаб и и вся политическая верхушка официального Киева в течение зимы и весны обещали взять "за три дня" позиции ВС РФ, инженерные подразделения российской армии на протяжении девяти месяцев посреди бескрайних полей Запорожской области возводили углубленные многометровые бункеры, рыли многокилометровые по протяжённости траншеи и "лисьи норы", обрамляя это многогектарными минными полями.

Теперь единственный выход со стороны украинской армии - это попытаться взять в лоб "запорожский вал". О немудрёной тактике, родом из окопов Первой мировой, но единственной для ВСУ, рассказал полковник армии его величества Британской короны Ричард Кемп в своей статье для The Telegraph.

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Источник фото: 360tv.ru





Опытный офицер имеет богатый боевой опыт, поэтому он не только с теоретических позиций знает "военную кухню".

По словам Кемпа, Харьковская и Херсонская перегруппировки позволили российской армии выиграть время, по результату которого "откуда ни возьмись" появились многокилометровые укрепления из бетона в окружении минных полей.

Такое развитие ситуации не оставило шанса для командования ВСУ поиграть в "стратегию и тактику", так как единственный выход здесь - это идти в лоб на превосходно защищённую стену стали и бетона. А это уже путь "Верденской мясорубки" прямиком из окопов Первой мировой войны. Но украинский Генштаб ничего уже не может исправить здесь