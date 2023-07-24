ВСУ получили новый активный очаг давления на неожиданном направлении

Российские военнослужащие осуществили тактический прорыв, прорвав ЛБС на векторе атаки Сватово-Кременная, и тем самым вошли в населённый пункт Новоегоровка. О подвижках на Оскольском направлении рассказал ТГ-канал "Военкоры русской весны".

В сообщении указывается, что силами штурмовых групп 15-й, 21-й и 74-й бригад и иных воинских подразделений, идёт прорыв вперёд в квадратах Торского и Кармазиновки. В ЛНР стремительными атаками разбиты 10 опорных пунктов ВСУ. Теперь российские войска на подступах к Новоегоровке.

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Источник фото: aif.ru







С мест передают, что передовые отряды российской армии сумели продвинуться на оперативную глубину на протяжении 5 километров, закрепляясь на новых позициях, одновременно подготавливая следующий плацдарм для продвижения. Накал боёв не стихает.

Есть успехи и в Кременском лесу, где действующие на этой линии ЛБС подразделения, смогли углубиться по направлению к ключевым высотам.

Между тем украинской армии остаётся использовать тактику времён Первой мировой войны, атакуя хорошо укреплённые российские позиции прямо в лоб, неся при этом существенные потери как в иностранной технике, так и в живой силе.