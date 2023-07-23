Помимо порчи автотранспорта известного журналиста, агент занимался координацией действий других украинских диверсантов

Российские силовики задержали в Крыму ключевого агента украинской войсковой разведки ГУР. Подозреваемому вменяется поджог двух автотранспортных средств, принадлежащих известному телеведущему с телеканала "Россия-1" Дмитрию Киселёву.

Сейчас мужчина общается со следственными работниками.

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Сожжённый гольф-кар Дмитрия Киселева. Источник фото: ТГ-канал "Shot"







По имеющиеся информации ТГ-канала Shot, два автомобиля, принадлежащие журналисту с общефедеральноого канала, были найдены сгоревшими рядом с его домом в Коктебеле в сентябре 2022 года. По камерам удалось установить, что на частную территорию, находящуюся за оградой, проник неизвестный в медицинских бахилах и защитной маске, где и совершил акт поджога стоящих рядом британского вседорожника Land Rover Defender и машины для гольфа Ital Car.

В результате следственных мероприятий стало ясно, что мужчина является давним внештатным сотрудником украинской разведки, проводя не только самостоятельные акции, но и координируя и организовывая акты атак других подобных групп. Помимо поджога личного имущества Киселева, задержанного подозревают в покушении на активиста Александра Талипова, рядом с жильём которого был взорван мопед с поражающими элементами.