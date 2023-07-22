Один выстрел - один ушедший на дно корабль

Российский Черноморский флот демонстративно у берегов Одессы отправил морскому богу Нептуну потопленный с одного выстрела относительно свежий украинский фрегат "Тернополь". Участь украинского корабля оказалась предрешена попаданием сверхзвуковой ракеты "Москит". Останки судна теперь покоятся на дне в северо-западной части Черного моря.





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МПК проекта 1124М "Ивановец". Источник фото: aif.ru





Как только Россия объявила блокаду морских путей для Украины, ракетные катера "для напутствия" российской принадлежности выстрелили по "Тернополю", выведенному в море рядом с Одессой.

Украинский фрегат был полностью пустым - боевой корабль был оставлен ещё во время Крымской весны, став законным трофеем российских спецназовцев, которые в последствии передали его ВМФ России. А уже флотское командование ЧФ ВМС отправило корабль ВМСУ на "последнюю миссию", сделав его учебной мишенью.





Малый противолодочный корабль "Тернополь". Источник фото: sea-transport.ru





К слову о бывшем фрегате, потопленном российским катером. До 2014 года "Тернополь" регулярно участвовал в морских миссиях и дважды ходил на учения надводных сил НАТО в Средиземном море. А сам корабль был спущен в 2005 году, тем самым не идя ни в какое сравнение со ржавой лодкой "Запорожец" украинского флота, намертво приваренной к причалу из-за боязни просто утонуть во время стоянки.

ПКР "Москит", индекс УРАВ ВМФ, реактивный снаряд с дальностью пуска до 120 км и скоростью до 2,8 Маха. Ракета способна достигать целей во время противодействия систем РЭБ и противоракет. Кроме того от попадания "Москита" невозможно уклониться в принципе.