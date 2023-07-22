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Офицер НАТО Атламазоглу: Встречная атака российской армии остановит украинское контрнаступление
"В засаде" у русских 100 тыс. человек

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   У российской армии имеются все шансы остановить летнее контрнаступление ВСУ. Именно так считает бывший офицер НАТО Ставрос Атламазоглу в своей статье для портала 19FortyFive.

   В нужный момент ВС РФ атакуют украинские подразделения неожиданным встречным ударом. Последним ничего не останется как взять и отступить на исходные порядки. А в случае критического ухудшения оперативной обстановки и отойти с занимаемых позиций вглубь территории Украины.

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Источник фото: ria.ru


   Так Атламазоглу рассказал, начиная летнее контрнаступление на двух направлениях, украинская армия столкнулась с глубоко эшелонированной обороной активного типа, когда русские не просто сидят в своих бетонных "окопах", но и удачно контратакуют. И для прорыва этого "русского вала" штурмовым бригадам ВСУ не очень-то помогает и западное вооружение, в том числе тяжёлые танки немецкого производства "Leopard" и американские БМП "Брэдли".

   А между тем российская армия только и ждёт удобного момента, что бы контратаковать сконцентрированной ударной группой, состоящей из ста тысяч человек. Если такой удар по наступающим порядкам ВСУ состоится, то всё украинское контрнаступление закончится, резюмировал бывший офицер.

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#всу #вс рф #украинское контрнаступление #19fortyfive
Источник: gazeta.ru
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