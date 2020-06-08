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Интересные и полезные товары с Aliexpress: bluetooth-колонка, похожая на гигантский Airpod, мощный электрический самокат FLJ, конструктор экскаватор Xiaomi MITU Engineering и другие

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Bluetooth-колонка, похожая на гигантский Airpod. Цена: US $11.67 - 13.00

Перед вами bluetooth-колонка, похожая на гигантский Airpod с емкостью аккумулятора 1200 мАч. Колонка поддерживает функцию воспроизведения звука через bluetooth 5.0. Мощность данной модели колонки составляет 5 Вт. Динамики колонки имеют диаметр 2 дюйма. Размеры колонки 222 х 100 х 90 мм. За довольно демократичную цену и хорошее качество у данной модели 360 заказов.

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Мощный электрический самокат FLJ. Цена: US $961.95 - 1,336.95

Перед вами мощный электрический самокат FLJ с двумя моторами мощностью 1600 Вт каждый. В зависимости от перевозимого веса одного заряда аккумулятора хватит на расстоянии от 50 до 120 километров. Время зарядки аккумулятора от 6 до 10 часов. Максимальная перевозимая масса для данной модели самоката составляет 150 килограмм. Диаметр колес составляет 11 дюймов.

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ТВ приставка Amlogic S905X3. Цена: US $36.12 - 61.99

Это тв приставка с 4 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. На борту приставки операционная система Android 9.0, четырёхъядерный процессор Cortex A55, графика Mali-G31MP. Приставка поддерживает Wi -Fi соединение в двух диапазонах частот 2,4 и 5 ГГц. На корпусе приставки имеется HDMI разъём. Масса приставки довольно мала, всего 420 грамм.

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Компьютерное кресло UYUT M888-1. Цена: US $82.84 - 91.20

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Перед вами компьютерное кресло UYUT M888-1 с функцией регулировки высоты сидения и поворотным механизмом. Обивка данной модели компьютерного кресла выполнена из высококачественной экокожи. Форма сидения кресла идеально повторяет контуры вашего тела, что позволяет длительное время с комфортом работать. Высота спинки составляет 800 мм.

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Конструктор экскаватор Xiaomi MITU Engineering. Цена: US $53.08

Это конструктор экскаватор Xiaomi MITU Engineering на 980 деталей. Данная модель экскаватора выполнена в масштабе 1:12. Все детали данной модели конструктора выполнены из высококачественного пластика. Размеры собранной модели 440 х 150 х 155 мм. Масса конструктора составляет 890 грамм. Данный конструктор станет отличным подарком как для ребенка от 6 лет так и для взрослого любителя конструкторов.

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Саундбар Redmi TV Bar Speaker 2.0. Цена: US $39.78

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Перед вами саундбар Redmi TV Bar Speaker 2.0 с максимальной мощностью 30 Вт и функцией воспроизведения звука через bluetooth 5.0. Корпус саундбара выполнен из высококачественного АБС-пластика и металла. Размеры данной модели саундбара 780 х 64 х 63 мм. На данный момент у этой модели саундбара за демократичную цену 270 заказов.

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Магнитный ночник Baseus. Цена: US $11.99

Это магнитный ночник от фирмы Baseus с емкостью аккумулятора 500 мАч. Данная модель ночника работает в двух режимах: в режиме постоянного свечения и в режиме срабатывания по датчику движения. Корпус ночника выполнен из высококачественного АБС-пластика. Мощность ночника составляет 0,5 Вт. Размеры ночника 108 х 60 х 22 мм. В комплекте с ночником поставляется магнитный держатель.

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Центр Купонов АлиЭкспресс 

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