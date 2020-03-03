Перед вами RC машинка перевертыш JJRC Q70 с функцией дистанционного управления. RC машинка с легкостью трансформируется для удобного преодоления различных препятствий. Аккумулятор машинки емкостью 1200 мАч обеспечит 30-40 минут интенсивного использования данной модели. Время зарядки аккумулятора 4-5 часов. Размеры машинки 310 x 180 x 90 мм.

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Это Android-приставка Mi TV Box 3 от компании Xiaomi с 8 Гб встроенной и 2 Гб оперативной памяти. На борту приставки операционка Android TV 8.0 с огромным количеством интересных приложений, графика Quad-core Mali-450, которая обеспечивает воспроизведение изображения в формате 4К. На задней панели приставки имеются разъемы HDMI, USB и аудиовыход.

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Перед вами реверсивная отвертка с храповым механизмом Xiaomi Wiha. В комплекте с отверткой поставляются 8 различных бит и удлинительный стержень. Длина удлинительного стержня составляет 105 мм. Интересной особенностью данной модели отвертки станет то, что все биты аккуратно укладываются в корпус отвертки, что позволяет с легкостью носить ее с собой не занимая много места.

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Это монокуляр Svbony SV49 диаметром объектива 50 мм и увеличением в 13 раз. Работать с данной моделью монокуляра можно в любых условиях, так как она обладает функцией высокой устойчивости ко влаге, пыли и туману. Выходной зрачок монокуляра диаметром 4 мм позволяет работать с данной моделью на максимально близком расстоянии от объекта 4,5 метра.

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Перед вами TWS наушники QCR Q1 с емкостью аккумулятора зарядного блока 3500 мАч. Аккумуляторы самых наушников данной модели имеют емкость 60 мАч. Время полной зарядки этих наушников составляет 1-2 часа. Отличительной особенностью этой модели наушников станет то, что сам зарядный кейс можно использовать в качестве плеера с LCD-экраном, повербанка и обычного фонарика.

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Это смартфон Realme X2 с 8-ядерным процессором Snapdragon 730G. Представлены две вариации данной модели смартфона 4 ГБ + 64 ГБ и 8ГБ + 128 ГБ. На борту данного смартфона операционная система Android 9. Разрешение фронтальной камеры у этого смартфона составляет 32 МП, а основной - 64 MП + 8 MП. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Размер экрана 6,4 дюйма.

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Видеокарта GeForce GTX 1660 Ultra. Цена: US $389.99

Перед вами видеокарта GeForce GTX 1660 Ultra с объемом видеопамяти 6 Гб типа GDDR5. Интерфейс памяти данной модели видеокарты составляет 192 бита. Ядровая частота данной видеокарты составляет 1785 МГц. Тип интерфейса - компьютерная шина PCI Express 3.0 X16. Выходные порты: DP, HDMI, DVI. На данную модель уже большое количество заказов и положительных отзывов покупателей.

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