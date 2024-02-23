Байден встретился с Навальными

Президент США Джо Байден провел встречу с Юлией и Дарьей Навальными в Сан-Франциско и объявил о предстоящих санкциях против России, которые будут оглашены в пятницу.

В сообщении Белого дома подчеркивается, что Байден лично встретился с Навальными в Сан-Франциско, а также подтвердил планы администрации США по анонсированию новых значительных санкций в ответ на смерть Алексея Навального.

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Стремление западных политиков и организаций выносить предвзятые заключения о смерти Навального вызвало недоверие российской стороны, которая отмечает, что окончательные выводы медиков и судмедэкспертов пока не представлены.

Также присутствует обвинение в готовности зарубежных государств использовать смерть Навального для своих политических и геополитических целей и вмешательства во внутренние дела России. Западу рекомендуется обратить внимание на свои собственные проблемы, не пытаясь морализировать и вести демагогическую политику.