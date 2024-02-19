Nintendo стала самой богатой компанией Японии с более чем $11 миллиардами

Поклонники Nintendo знают, что есть поговорка, которая всегда сопровождает эту компанию, а именно: “Nintendo собирается выйти из бизнеса”. Что бы ни делала Nintendo, кто-нибудь всегда предскажет ее неминуемую кончину. Такого рода высказывания существуют с конца эры super-Ren и даже стали постоянными среди поклонников Nintendo по всему миру.

реклама

Однако факты снова и снова доказывают абсурдность подобного рода высказываний. Недавно, согласно отчету японского журнала по экономике и бизнесу Toyo Keizai, Nintendo стала компанией с самыми богатыми денежными резервами в Японии, с более чем $11 миллиардами, эта цифра была обусловлена продолжающимся успехом Switch в последние годы и "Super Horsepower".

Кассовые сборы "Ou Brothers Big Movie" значительно выросли из-за его доминирования.



