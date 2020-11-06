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Настал день, когда потребители и энтузиасты смогут получить процессоры AMD Ryzen 5000 Vermeer для настольных ПК на основе архитектуры Zen 3. Новое ядро Zen 3 обещает впечатляющее увеличение IPC на 19% вместе с улучшением эффективности, более высокие частоты и улучшение игровой производительности. AMD предлагает 4 новых чипа - 16-ядерный Ryzen 9 5950X, 12-ядерный Ryzen 9 5900X, 8-ядерный Ryzen 7 5800X и 6-ядерный Ryzen 5 5600X.

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AMD Ryzen 5000 будут доступны в розничных магазинах по всему миру, а ниже показаны ссылки на страницы всех крупных розничных продавцов, которые предлагают эти процессоры при запуске. Некоторые продавцы уведомили о том, что количество Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 5900X очень ограничено и они будут проданы быстрее, чем Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X, которые выпущены в большем количестве.

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Официальный магазин процессоров AMD Ryzen 5000 для настольных ПК:

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Ryzen 9 5950X - $800;

Ryzen 9 5900X - $550;

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Ryzen 7 5800X - $450;

Ryzen 5 5600X - $300.

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AMD Ryzen 5000 на Newegg, Amazon, BestBuy, B&H, MicroCenter и от других продавцов представлены на странице по следующей ссылке.

AMD Ryzen 9 5950X - это флагманский 16-ядерный и 32 поточный чип, который получил кэш-память 72 МБ, TDP 105 Вт, базовую частоту 3,4 ГГц и частоту разгона до 4,9 ГГц. AMD Ryzen 9 5900X представляет 12 ядер и 24 потока с кэш-памятью 70 МБ, TDP 105 Вт, с базовой частотой 3,7 ГГц и частотой разгона до 4,8 ГГц.

AMD Ryzen 7 5800X - лучший 8-ядерный чип для геймеров, с базовой частотой 3,8 ГГц и частотой разгона до 4,7 ГГц, с кэш-памятью 36 МБ и TDP 105 Вт. AMD Ryzen 5 5600X - это 6-ядерный 12-поточный процессор для геймеров с базовой частотой 3,7 ГГц и частотой разгона до 4,6 ГГц, с объемом кэш-памяти 35 МБ и TDP 65 Вт.