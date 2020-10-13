6-ядерный AMD Ryzen 5 5600X может соперничать с 8-ядерным Intel i7-10700, Ryzen 5 5600 выйдет по цене $220 в 2021-м
В дополнение к 6-ядерному процессору Ryzen 5 5600X AMD готовит Ryzen 5 5600, который может стать одним из лучших массовых игровых чипов со стоимостью менее 250 долларов. Отчет поступил из китайского технического агентства через Harukaze5719, в котором сообщается, что запуск Ryzen 5 5600 ожидается в начале 2021 года. Процессоры Ryzen 5000 основаны на новой улучшенной архитектуре ядра Zen 3 с более эффективным 7-нм техузлом от TSMC, в конструкции чиплета и с 12-нм кристаллом ввода-вывода.
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Во время официальной презентации AMD сравнила Ryzen 5 5600X с Intel Core i5-10600K, которые оба имеют розничную цену 300 долларов и заявила, что Ryzen 5 5600X предлагает на 19% лучшую однопоточную производительность за доллар, на 20% лучшую многопоточную производительность, а также на 13% лучшую производительность в играх (1080p), чем Intel Core i5-10600K.
Также сообщается, что у Ryzen 5 5600X достаточно мощностей, чтобы справиться даже с 8-ядерным Core i7-10700, который продается по цене на 50 долларов больше, имеет более высокие тактовые частоты до 4,8 ГГц. У процессоров Ryzen 5000 также включен разгон, который доступен только для разблокированных SKU "K" от Intel.
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AMD Ryzen 5 5600 будет иметь 6 ядер и 12 потоков, тактовую частоту немного ниже, чем у Ryzen 5 5600X, TDP 65 Вт и будет поставлятся по розничной цене в 220 долларов. Ryzen 5 5600 будет иметь поддержку разгона, поэтому показатели производительности будут близки к Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 5600 может стать лучшим массовым чипом в 2021 году, опередив Ryzen 5 3600 и 3600X, которые являются одними из самых популярных массовых игровых процессоров на рынке сегодня.
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