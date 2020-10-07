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Тайваньская компания Manli Technology Group Ltd. представляет видеокарты Manli GeForce RTX 3090 и RTX 3080, которые основаны на архитектуре NVIDIA Ampere и обеспечивают производительность видеокарт класса TITAN.

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На борту Manli RTX 3090 установлено 10496 ядер CUDA и 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 19,5 Гбит/с, что делает 3090 на 50% быстрее, чем текущий TITAN RTX. Видеокарта Manli GeForce RTX 3090 выведет игры и графику на новый уровень.

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Manli RTX 3080 имеет 8704 ядер CUDA и 10 ГБ памяти GDDR6X со скоростью до 19 Гбит/с. Видеокарта Manli GeForce RTX 3080 с архитектурой NVIDIA Ampere нового поколения имеет более мощную технологию трассировки лучей и производительность AI, а также новые потоковые мультипроцессоры, чем у RTX 2080.

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Алюминиевая задняя панель видеокарт Manli RTX 3090 и RTX 3080 придает жесткость конструкции в 3-слотовом исполнении. Шесть медных композитных тепловых трубок и сегментированная конструкция радиатора помогают эффективно рассеивать тепло. NVIDIA DLSS увеличивает частоту кадров без ущерба для качества изображения.

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С видеокартами Manli RTX 3090 и RTX 3080 можно играть со скоростью 60 кадров в секунду и качеством разрешения до 8K. AI-ускорение в играх и графическом дизайне расширит возможности любого творчества.