Asus GeForce RTX 3070 Ampere - раскрыты полные характеристики 6 моделей видеокарт серии Strix, TUF и Dual
За четыре недели до запуска видеокарт GeForce RTX 3070 серии Ampere компания Asus раскрыла полные характеристики и дизайн шести видеокарт 3070 серии Strix, TUF и Dual.
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Asus GeForce RTX 3070 TUF и Strix очень похожи по конструкции на аналоги Asus GeForce RTX 3080. Обе оснащены кулерами с тремя вентиляторами и очень большими радиаторами. Модели Strix и TUF имеют те же размеры, что и модели RTX 3080, только с TDP RTX 3070 220 Вт с низкими температурами и уровнем шума.
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Версия RTX 3070 TUF сохраняет суровый вид с темным корпусом и задней панелью. Модель Strix отличается балансом серебра и серо-черного цвета на корпусе с добавлением RGB-подсветки. Единственное различие между моделями 3070 и 3080 - это разъемы питания, RTX 3070 имеет только два восьмиконтактных разъема питания вместо трех.
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Dual RTX 3070 - бюджетное предложение Asus со скромным кулером имеющим два вентилятора и консервативным дизайном. Кулер Dual RTX 3070 большой и его толщина превышает два слота. Также ожидаются варианты Asus GeForce RTX 3070 Ampere серии DUAL - DUAL EVO и DUAL MINI (форм-фактор Mini-ITX).
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Видеокарты Asus GeForce RTX 3070 серии Ampere будут выпущены 29 октября. С полными спецификациями Asus RTX 3070 Strix, TUF и Dual можно ознакомится на их страницах: ROG STRIX RTX3070 8G GAMING, ROG STRIX RTX3070 O8G GAMING, TUF RTX3070 8G GAMING, TUF RTX3070 O8G GAMING, DUAL RTX3070 8G, DUAL RTX3070 O8G.
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