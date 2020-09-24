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NVIDIA официально выпустила самую быструю графическую карту GeForce RTX 3090 Ampere, которая предлагает максимальный уровень производительности и на 50% быстрее, чем Titan RTX за половину цены. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 является самой быстрой в линейке Ampere, которую сейчас можно приобрести в розничных точках продаж. Эталонный вариант Founders Edition стоит 1500 долларов.

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Если вы хотите приобрести графическую карту Founders Edition, то можно перейти на веб-страницу NVIDIA GeForce Shop - Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition 24 ГБ официально. Нереференсные варианты видеокарты RTX 3090 с ценами от различных розничных продавцов на Amazon, Newegg и Best Buy приведены по этой ссылке для продажи начиная с 24.09.2020.

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RTX 3090 имеет характеристики такие, как 82 модуля SM или 10496 ядер CUDA и оснащена ядрами RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и модулями SM новых поколений. Видеокарта RTX 3090 имеет базовую частоту 1400 МГц и частоту разгона 1700 МГц с TDP 350 Вт. RTX 3090 поставляется с 24 ГБ памяти GDDR6X следующего поколения. Благодаря новейшим и лучшим кристаллам графической памяти Micron модель RTX 3090 имеет скорость памяти до 19,5 Гбит/с и с 384-битным интерфейсом шины обеспечивает совокупную пропускную способность 936 Гбит/с.