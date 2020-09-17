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Серия видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere от Nvidia начинает появляться на полках магазинов, а одна из флагманских видеокарт RTX 3080 возглавляет набор с выходом 17 сентября. Набор будет доступен в нескольких крупных розничных магазинах таких, как Amazon, Best Buy и других. Здесь собран список различных магазинов с RTX 3000, которые открыты прямо сейчас.

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Выпущенная 17 сентября по стартовой цене 700 долларов Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition, одновременно мощная и удивительно недорогая - «за 700 долларов вы получаете Производительность на 30% выше, чем у предыдущей модели RTX 2080 Ti и сэкономите 500 долларов». На RTX 3000 Ampere предварительные заказы невозможны. Тем не менее, у ряда розничных продавцов есть страницы магазинов прямо сейчас в ожидании запуска, где можно подписаться на получение уведомления.

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В настоящее время Best Buy предлагает варианты RTX 3080 от Nvidia (Founders Edition), Gigabyte, MSI, Asus и EVGA. Цены варьируются всего от 700 до 850 долларов в зависимости от модели и производителя. Между тем, у Amazon нет никаких вариантов прямо от Nvidia, а вместо этого он предлагает модели от PNY, Zotac, MSI, EVGA, Gigabyte и Asus. В отличие от Best Buy на Amazon цены не указаны. В B&H также нет Founders Edition, а предлагаются модели Zotac, Asus, MSI и Gigabyte, а цены варьируются от 720 до 905 долларов в зависимости от модели и производителя. Наконец, у Newegg есть модели от Gigabyte, Zotac, EVGA, MSI и Asus, цены на которые не указаны.

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Nvidia GeForce RTX 3090 будет запущен на следующей неделе. С запуском, которое назначено на 24 сентября цена RTX 3090 начинается от 1500 долларов за Founders Edition от Nvidia. На данный момент у Newegg больше всего объявлений о RTX 3090 с вариантами от MSI, ASUS и Gigabyte. Best Buy - это магазин, где можно найти RTX 3090 Founders Edition, а также карты от Gigabyte, Asus и MSI. Цены варьируются от 1500 до 1800 долларов в зависимости от модели и производителя. В Amazon есть прайсы на RTX 3090 от Zotac, PNY, MSI, Gigabyte и Asus TUF, хотя цены не указаны. У B&H есть карты от Zotac, MSI и Gigabyte по цене от 1500 до 1902 долларов в зависимости от модели и производителя.

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Завершает серию выпусков Nvidia RTX 3000 модель RTX 3070 запуск которой ожидается 15 октября. RTX 3070 будет самой доступной из флагманских карт RTX 3000 по цене от 500 долларов и ориентированной на игровой процесс с разрешением 1400p. Единственный доступный в настоящее время прайс на модель Nvidia RTX 3070 Founders Edition в магазине Best Buy.