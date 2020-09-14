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Nvidia анонсировала GeForce RTX 3070 и другие видеокарты использующие новую архитектуру Ampere и цены на новые ускорители радикально не изменились по сравнению с текущими картами RTX 20-й серии Super. RTX 3070 займет место RTX 2070 Super с ценой 500 долларов и должен обеспечивать лучшую производительность, чем RTX 2080 Ti.

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Теперь появились окончательные спецификации и многое другое для GA104 и RTX 3070. Краткий обзор видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070 Ampere:

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8 ГБ GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с

Удвоенное количество ядер CUDA - 5888 с производительностью до 20,4 TFLOPS

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8-нм архитектура Samsung Ampere в 1,9 раза эффективнее Turing

Дата выхода: 15 октября 2020 г.

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Цена: от 500 долларов.

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Основное ядро графического процессора теперь содержит большое количество 5888 ядер CUDA, что намного больше, чем у текущего RTX 2080 Ti и с более высокими частотами. Значительный прирост производительности получили не только шейдерные ядра. Ядра RT в 1,7 раза мощнее, чем в предыдущем поколении и для вычислений трассировки лучей RTX 3070 обеспечит большую производительность (40 RT TFLOPS) по сравнению с RTX 2080 Ti (34 RT TFLOPS).

Ядра Tensor 3-го поколения Ampere в два раза быстрее, чем ядра Tensor Turing, поэтому производительность FP16 в конечном итоге составляет 163 TFLOPS. Это примерно на 50% быстрее, чем в RTX 2080 Ti и более чем в 2,5 раза выше производительности Tensor, чем в RTX 2070. При этом, разрыв между RTX 3070 и 3080 довольно велик - 3080 имеет почти на 50% больше ядер, на 50% больше вычислительной производительности и на 70% больше пропускной способности памяти.

RTX 3070 использует чип GA104 (урезанную версию архитектуры Ampere), который имеет 6 кластеров GPC по 8 SMs в каждом и включает 17,4 миллиарда транзисторов. Для сравнения: это почти столько же транзисторов сколько и в 2080 Ti (18,6 миллиарда) и в RTX 3070 на 30% больше транзисторов, чем в 2070 Super. Одним из важных аспектов RTX 3070 является то, что в отличие от RTX 3090 он поддерживает скромную номинальную мощность всего 220 Вт. Конечно, это больше, чем у 2070-х 175 Вт, но в основном соответствует TDP 215 Вт, как у 2070 Super.

В RTX 3070 применяется улучшенная технология DLSS и игры 4K (и 5K) с использованием DLSS RTX 3070 теперь легко преодолеют барьер в 60 кадров в секунду. 2080 Ti уже может это сделать, поэтому даже более быстрый графический процессор будет отличным вариантом, если у вас есть дисплей 4K 120 Гц. Nvidia заявляет, что видеокарта GeForce RTX 3070 будет доступна 15 октября.