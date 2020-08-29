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Скоро NVIDIA представит линейку ускорителей GeForce RTX 30 Ampere, которые станут дебютными игровыми картами NVIDIA основанными на 7-нм техпроцессе. Gainward разрабатывает совершенно оригинальную линейку Phoenix для этого спецвыпуска.

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Видеокарты Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 имеют черный и серебристый дизайн со световыми эффектами RGB и используют GPU NVIDIA GA102 с одинаковым дизайном для обеих моделей.

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Конструкция ускорителей имеет толщину на 2,7-слота, оснащена 3-мя вентиляторами и полностью закрытой задней панелью, только плата короче длины кулера и третий вентилятор подает воздух через открытый радиатор.

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Спецификации ускорителя Gainward RTX 3090 подтверждают, что видеокарта получит 5248 ядер CUDA, 24 ГБ GDDR6X с 19,5 Гбит/с и TGP 350 Вт. Тогда, как Gainward RTX 3080 будет иметь 4352 ядер CUDA, 10 ГБ GDDR6X с 19 Гбит/с и TGP 320 Вт.

Основными особенностями линейки NVIDIA RTX 30 являются - трассировка лучей второго поколения, тензорные ядра третьего поколения, шина PCI-Express 4.0, память GDDR6X и обновленное поколение интерфейса NVLink SLI (только для RTX 3090). Gainward собирается анонсировать свою линейку RTX 30 на будущей неделе.