Раскрыты официальные характеристики и дизайн GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere с PCI-Express 4.0 от Gainward
Скоро NVIDIA представит линейку ускорителей GeForce RTX 30 Ampere, которые станут дебютными игровыми картами NVIDIA основанными на 7-нм техпроцессе. Gainward разрабатывает совершенно оригинальную линейку Phoenix для этого спецвыпуска.
реклама
Видеокарты Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 имеют черный и серебристый дизайн со световыми эффектами RGB и используют GPU NVIDIA GA102 с одинаковым дизайном для обеих моделей.
реклама
Конструкция ускорителей имеет толщину на 2,7-слота, оснащена 3-мя вентиляторами и полностью закрытой задней панелью, только плата короче длины кулера и третий вентилятор подает воздух через открытый радиатор.
реклама
реклама
Спецификации ускорителя Gainward RTX 3090 подтверждают, что видеокарта получит 5248 ядер CUDA, 24 ГБ GDDR6X с 19,5 Гбит/с и TGP 350 Вт. Тогда, как Gainward RTX 3080 будет иметь 4352 ядер CUDA, 10 ГБ GDDR6X с 19 Гбит/с и TGP 320 Вт.
Основными особенностями линейки NVIDIA RTX 30 являются - трассировка лучей второго поколения, тензорные ядра третьего поколения, шина PCI-Express 4.0, память GDDR6X и обновленное поколение интерфейса NVLink SLI (только для RTX 3090). Gainward собирается анонсировать свою линейку RTX 30 на будущей неделе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила