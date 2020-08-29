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Раскрыты официальные характеристики и дизайн GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere с PCI-Express 4.0 от Gainward

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Скоро NVIDIA представит линейку ускорителей GeForce RTX 30 Ampere, которые станут дебютными игровыми картами NVIDIA основанными на 7-нм техпроцессе. Gainward разрабатывает совершенно оригинальную линейку Phoenix для этого спецвыпуска.

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Видеокарты Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 имеют черный и серебристый дизайн со световыми эффектами RGB и используют GPU NVIDIA GA102 с одинаковым дизайном для обеих моделей.

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Конструкция ускорителей имеет толщину на 2,7-слота, оснащена 3-мя вентиляторами и полностью закрытой задней панелью, только плата короче длины кулера и третий вентилятор подает воздух через открытый радиатор.

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Спецификации ускорителя Gainward RTX 3090 подтверждают, что видеокарта получит 5248 ядер CUDA, 24 ГБ GDDR6X с 19,5 Гбит/с и TGP 350 Вт. Тогда, как Gainward RTX 3080 будет иметь 4352 ядер CUDA, 10 ГБ GDDR6X с 19 Гбит/с и TGP 320 Вт.

Основными особенностями линейки NVIDIA RTX 30 являются - трассировка лучей второго поколения, тензорные ядра третьего поколения, шина PCI-Express 4.0, память GDDR6X и обновленное поколение интерфейса NVLink SLI (только для RTX 3090). Gainward собирается анонсировать свою линейку RTX 30 на будущей неделе.

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mimigen
18:10
Уже смешно, посмешиЩе. СочИнять!! Учимся говорить правильно. И писать тоже!
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Panzerkampfwagen
18:09
Это с листа я соченил - кто меня заденет станет посмешишем сайта!
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Vlad R
18:08
Причём тут чей то достаток. Предтоп дно по характеристикам,за что 80-100ку слюнявить? 10гб ОЗУ? 320вт?,ну и нахер карта на один год? Лучи усилили ,а память зажопили. Рейтрейс очень кушает память,и...
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
mimigen
18:08
Писать на форуме танкистам, Скажу я Вам - не мудрено. Среди *овна вы все поэты. Среди поэтов Вы - *овно. Пишите сколько угодно на любую тематику, вот только на привычную Вам о по****сать, да под**чи...
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Алексей Степаньков
18:04
Я не в РФ обитаю, а в Европе... мне ваши рублёвые качели, к счастью, не знакомы)
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
perorist
18:03
если за счет этого цену снизят, то не пофиг ли? у меня 500гиговый на тлц за 4 года 65ТБ перезаписал. так что если ссд для системы/игорь, то тлц за глаза. а для кинца он и не нужен
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
ivvy1000
18:03
Я тебя разочарую, но fp16 используется в директиксе лет 18, если не больше. Ну да, для таких как я нвидиа подогнала ещё тензорные ядра, за которые заплатишь и ты.
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
Panzerkampfwagen
18:02
я умею писать стихи со мой не советую идти в бой - накажу!
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
mimigen
18:01
"SLC - Single Level Cell, MLC- Multi Level Cell, TLC - Triple Level Cell, QLC - Quad Level Cell (одно-, двух-, трех- и четырехуровневые ячейки памяти; способные хранить по 1, 2, 3, 4 бита данных в яче...
Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
Vlad R
18:00
А я за картой не пошёл,а филиппинку приобрёл,готовит,убирает дом, и греет ложе. Хуанг себе на воротник кое-что толстое от меня положит.
Технические характеристики Gainward GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии Phoenix стали достоянием общественности — 5248 и 4352 CUDA-ядер, 24 и 10 Гбайт памяти соответственно
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