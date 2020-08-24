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Оценка рейтинга и цены акций AMD, выпуск процессоров Intel 7-нм и GPU AMD Navi

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После неудачи Intel в области производства процессоров с архитектурой 7-нм AMD получила рост цен на акции. Сегодня несмотря на непрекращающийся рост акций AMD компания Northland Capital Markets понизила рейтинг AMD. А именно, аналитик Northland, Gus Richard, понизил рейтинг AMD с уровня «Лучшая производительность» до «Рыночная эффективность». Аналитик также установил целевую цену акций AMD на уровне 80 долларов, что соответствует снижению на 5,5 процента по сравнению с предыдущим ценовым уровнем на рынке в 84,40 доллара.

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Richard назвал ряд потенциальных рисков, которые потребовали понижения прогноза AMD - это снижение спроса на полупроводники в центрах обработки данных во второй половине 2020 года и растущее проникновение ARM в сегмент процессоров x86. Аналитик также назвал возможность того, что Intel перейдет к партнерству с TSMC в производстве своих 7-нм процессоров основным фактором, который способствует сегодняшнему прогнозу относительно AMD. Кроме этого, Intel объявила, что «сроки выпуска 7-нм процессоров компании сдвигаются примерно на шесть месяцев по сравнению с предыдущими ожиданиями». Следует отметить, что 7-нм узел Intel эквивалентен 5-нм узлу TSMC с точки зрения плотности транзисторов. Если это сотрудничество принесет плоды, то Intel сможет обойти проблемы с 7-нм техпроцессом, тем самым исключив потенциальную выгоду ожидаемую AMD.

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Интересно, что Northland в этой оценке AMD одиночка, т.к. на прошлой неделе компания Cowen Inc. подняла целевую цену акций компании AMD до 100 долларов, подчеркнув «сообщения AMD о согласованности дорожной карты, надежности исполнения и гораздо более тесном сотрудничестве с ключевыми клиентами», которые выросли после переговоров с генеральным директором AMD, Lisa Su.

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И даже, если Intel удастся преодолеть недостатки производства 7-нм узлов, то AMD намерена захватить больший сегмент рынка с выпуском новых продуктов. В настоящее время AMD работает над выпуском долгожданного графического процессора Big Navi (RDNA 2) под кодовым названием Navi 21. AMD считает, что новый графический процессор принесет такой же рост производительности в игровой сфере с разрешением 4K, как и ее архитектура Zen в сфере процессоров. Кроме этого, AMD уже начала разработку графических процессоров Navi 31 и Navi 41.

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