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Xiaomi представила то, что она считает третьей определяющей технологией к своему 10-летнему юбилею - необычный прозрачный 55-дюймовый Mi TV LUX Transparent Edition. Xiaomi с гордостью говорит, что это первая в мире коммерческая модель, которая абсолютно прозрачная.

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Изображения в телевизоре отображаются на большом прозрачном OLED-дисплее и поэтому кажутся «парящими в воздухе» - технология заимствована из многих видов научной фантастики. Xiaomi стала первой компанией по производству серийных прозрачных OLED-телевизоров.

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Телевизор Mi TV LUX Transparent Edition оснащен 10-битной OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 4K со статическим коэффициентом контрастности 150 000:1. Xiaomi заявляет, что динамический контраст бесконечен, в отношении этой конкретной технологии. Панель поддерживает 93% цветового спектра DCI-P3, которая была достигнута за счет установки всего оборудования на основание телевизора, чего раньше никогда не было в этой потребительской категории.

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За отображение такого спектра цвета отвечает ТВ-чип MediaTek 9650 и вместе с технологией Dolby Atmos предлагает захватывающие визуальные и звуковые эффекты. Телевизор имеет функцию постоянного изображения, которая позволяет использовать его в качестве художественной витрины. Xiaomi Mi TV LUX OLED 55" Transparent Edition будет доступен начиная с 10:00 16 августа за 7100 долларов.