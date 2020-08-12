Xiaomi выпускает первый в мире прозрачный серийный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition уже 16 августа
Xiaomi представила то, что она считает третьей определяющей технологией к своему 10-летнему юбилею - необычный прозрачный 55-дюймовый Mi TV LUX Transparent Edition. Xiaomi с гордостью говорит, что это первая в мире коммерческая модель, которая абсолютно прозрачная.
реклама
Изображения в телевизоре отображаются на большом прозрачном OLED-дисплее и поэтому кажутся «парящими в воздухе» - технология заимствована из многих видов научной фантастики. Xiaomi стала первой компанией по производству серийных прозрачных OLED-телевизоров.
Телевизор Mi TV LUX Transparent Edition оснащен 10-битной OLED-панелью с частотой 120 Гц и разрешением 4K со статическим коэффициентом контрастности 150 000:1. Xiaomi заявляет, что динамический контраст бесконечен, в отношении этой конкретной технологии. Панель поддерживает 93% цветового спектра DCI-P3, которая была достигнута за счет установки всего оборудования на основание телевизора, чего раньше никогда не было в этой потребительской категории.
реклама
реклама
За отображение такого спектра цвета отвечает ТВ-чип MediaTek 9650 и вместе с технологией Dolby Atmos предлагает захватывающие визуальные и звуковые эффекты. Телевизор имеет функцию постоянного изображения, которая позволяет использовать его в качестве художественной витрины. Xiaomi Mi TV LUX OLED 55" Transparent Edition будет доступен начиная с 10:00 16 августа за 7100 долларов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила