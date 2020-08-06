ASUS готовит первые в мире игровые мониторы 4K UHD 120 Гц с портом нового стандарта HDMI 2.1 и экраном до 43"
ASUS объявляет о выпуске игровых мониторов 4K UHD 120 Гц с сертификацией стандарта передачи данных новой версии HDMI 2.1 и размером экрана до 43 дюймов. Мониторы будут совместимы с консолями Xbox Series X и Play Station 5. Порт HDMI 2.1 имеет пропускную способность до 48 Гбит/с и поддерживает 4K UHD или 3840 x 2160 пикселей. Мониторы также предлагают частоту экрана до 120 Гц.
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Сертификацию HDMI 2.1 провела компания Allion Labs Inc. Вице-президент Allion Labs по вопросам валидации логотипов и оборудования, Brian Shih, сказал: «ASUS ROG - первый партнер, который представил игровой монитор с HDMI 2.1 для сертификации. Наша миссия, как испытательной лаборатории - гарантировать качество продукции или услуг до их выпуска. Мы рады стать одним из элементов успеха ROG и этого революционного монитора».
Allion Labs провела с монитором большое количество различных тестов, включая тесты FRL Electrical, FRL Pixel Decoding и FRL Protocol. Все эти тесты гарантируют, что ASUS Republic of Gamers будут полностью совместимы с новыми устройствами HDMI 2.1.
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Мониторы ASUS ROG HDMI 2.1 выйдут перед запуском консолей Xbox Series X и Play Station 5 в конце 2020 года. Планируется, что ASUS выпустит три модели с экранами разных размеров 27, 32 и 43 дюймов. ASUS пока не предоставила никакой информации о стоимости этих мониторов.
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