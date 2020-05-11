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Intel готовит SSD Optane "Alder Stream" с интерфейсом PCIe 4.0 и 144-слойную память QLC NAND "Keystone Harbour"

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Сотрудники Blocks & Files узнали о планах Intel по выпуску SSD следующего поколения, включая твердотельные накопители Optane второго поколения. В соответствии с текущей тенденцией в NAND Intel разрабатывает флэш-память QLC на 144 слоя. Технология под кодовым названием "Keystone Harbour" и твердотельные накопители на ее основе должны быть представлены в 2021 году.

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Однако планы Intel относительно SSD не ограничиваются высоким уровнем. Согласно Block & Files Intel также разрабатывает технологию SSD, которая задействует пять бит на ячейку под названием PLC. Метод Intel с изготовлением памяти до 144 слоев мало чем отличается от разработанной Samsung памяти NAND. Сообщается, что Samsung ускоряет разработку 160-слойной памяти NAND с использованием технологии "двойного стека". Китайская компания YMTC также готовит 128-слойную память по технологии QLC NAND, используя собственную архитектуру "Xtacking 2.0".

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На фронте Optane Intel также делает успехи с энергонезависимой памятью SSD 3D XPoint. Твердотельные накопители Optane 2-го поколения будут иметь двухслойную память, а новый контроллер получил интерфейс PCIe 4.0 для передачи данных между твердотельным накопителем и другими узлами ПК, что значительно увеличивает пропускную способность. Существующие твердотельные диски Optane имеют емкость до 1,5 ТБ и ожидается, что удвоение количества слоев также приведет к удвоению емкости дисков.

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Новые твердотельные накопители Optane известны под кодовым названием "Alder Stream". Ожидается, что Intel сделает официальное объявление о продуктах второго поколения Optane в июне.

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Ігор Петренко
23:40
Короче, интел всё
Для достижения максимальной тактовой частоты на 10-ядерном Intel Core i9-10900K нужно купить дорогую систему жидкостного охлаждения
antonov2015
23:38
Купи дорогой проц, дорогую мать, дорогую сжо, дорогой корпус, а в итоге что? https://youtu.be/lUV9W9ndorw
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Елизавета Кислинская
23:37
Только на компе доступно
Microsoft дарит 1 месяц доступа к Xbox Game Pass Ultimate и 6 месяцев Spotify всего за 1 доллар – экономия 74 доллара
Алексей Иванов
23:37
Не знаю чего амдфанатиков так рвет ведь все нормальные люди покупают проц и сидят на нем спокойно 5+ лет
Ограничения с поддержкой AMD Zen 3 старыми платами носят не технический характер
nepranov
23:36
Кипятит водичку, Интел энергично.
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
Zmax
23:34
в играх так и будет, но... там же водянка. Да простенькая, но многие вообще будут его гонять на воздухе. А что будет с 10600 и 10700?? Похоже они тоже будут горячими блинчиками.
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K потребляет 235 Ватт на частоте в 4.8 GHz и греется выше 90 градусов даже с 240mm СЖО
McArcher
23:33
От газовой горелки он бы стёк на пол )))
Попытка эксплуатировать Ryzen 5 3600 без крышки упёрлась в проблемы
MriS
23:33
В AIDA64 FPU не обязательно играть. Полно других игр.
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
k2viper
23:32
А чтобы 3900х и 3950х бустили до заявленных частот на рабочем столе, хватит боксового кулера? )
Для достижения максимальной тактовой частоты на 10-ядерном Intel Core i9-10900K нужно купить дорогую систему жидкостного охлаждения
Batareykin
23:32
реально, а шо слабо четвертую новость запилить, ну хотя бы ради прикола. Го флешмоб, такой окрываешь страницу , а там повсем полосам Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт ^^
Процессор Intel Core i9-10900K, потребляя 235 Вт на частоте 4,8 ГГц, нагревается выше 90°C при использовании жидкостного охлаждения
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