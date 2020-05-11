Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сотрудники Blocks & Files узнали о планах Intel по выпуску SSD следующего поколения, включая твердотельные накопители Optane второго поколения. В соответствии с текущей тенденцией в NAND Intel разрабатывает флэш-память QLC на 144 слоя. Технология под кодовым названием "Keystone Harbour" и твердотельные накопители на ее основе должны быть представлены в 2021 году.

реклама

Однако планы Intel относительно SSD не ограничиваются высоким уровнем. Согласно Block & Files Intel также разрабатывает технологию SSD, которая задействует пять бит на ячейку под названием PLC. Метод Intel с изготовлением памяти до 144 слоев мало чем отличается от разработанной Samsung памяти NAND. Сообщается, что Samsung ускоряет разработку 160-слойной памяти NAND с использованием технологии "двойного стека". Китайская компания YMTC также готовит 128-слойную память по технологии QLC NAND, используя собственную архитектуру "Xtacking 2.0".

реклама

На фронте Optane Intel также делает успехи с энергонезависимой памятью SSD 3D XPoint. Твердотельные накопители Optane 2-го поколения будут иметь двухслойную память, а новый контроллер получил интерфейс PCIe 4.0 для передачи данных между твердотельным накопителем и другими узлами ПК, что значительно увеличивает пропускную способность. Существующие твердотельные диски Optane имеют емкость до 1,5 ТБ и ожидается, что удвоение количества слоев также приведет к удвоению емкости дисков.

реклама

Новые твердотельные накопители Optane известны под кодовым названием "Alder Stream". Ожидается, что Intel сделает официальное объявление о продуктах второго поколения Optane в июне.