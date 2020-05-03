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Lenovo впервые анонсировала ноутбук Chromebook IdeaPad Duet и IdeaPad Flex 5 на презентации CES 2020 еще в январе. Lenovo IdeaPad Duet - это 10,1-дюймовый Chromebook 2-в-1, который поставляется с подставкой и съемной клавиатурой в коробке имеет Full-HD IPS дисплей, один порт USB-C и работает на операционной системе Chrome OS от Google.

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Устройство оснащено процессором MediaTek Helio P60T, а также 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ или 128 ГБ постоянной памяти на модели высшего уровня. Планшет также имеет мощный аккумулятор емкостью 7 180 мАч с длительным временем автономной работы (до 10 часов), камеру на 8 Мп сзади и на 2 Мп спереди.

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Несколько дней назад крупный ритейлер потребительской электроники Best Buy выставил Chromebook Lenovo IdeaPad Duet в версии со 128 ГБ постоянной памяти для предварительного заказа с ценой всего 300 долларов, а версия с 64 ГБ постоянной памяти предлагается по 280 долларов.

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Некоторые покупатели уже заказали IdeaPad Duet со сроком поставки 11 мая, но сейчас Best Buy перенесла ожидаемую дату отгрузки на 20 мая. На странице ноутбука указано, что IdeaPad Duet поступит в продажу только с 6 мая, хотя Lenovo еще не подтвердила официальную дату выпуска.

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