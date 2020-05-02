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В своем недавнем отчете о доходах генеральный директор AMD, Dr. Lisa Su, заявила, что сейчас на процессоры Ryzen приходится 50% продаж процессоров премиум-класса в мире. Эта цифра основана на статистике различных ведущих интернет-магазинов по всему миру и вот уже несколько месяцев центральные процессоры Ryzen доминируют в топ-чартах продаж благодаря лучшей производительности, эффективности и низкой стоимости. Нет сомнений в том, что Intel была проигнорирована несколькими крупными ритейлерами с момента появления процессоров третьего поколения AMD Ryzen, которые не только возглавляли продажи, но и составляли почти 90% от общего объема продаж процессоров в крупных розничных сетях.

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Последние несколько месяцев процессоры AMD Ryzen 3-го и 2-го поколения для настольных компьютеров предлагались по впечатляющим ценам - Ryzen 9 3900X с 12 ядрами и 24 потоками всего за 400 долларов, Ryzen 7 3700X с 8 ядрами и 16 потоками всего за 290 долларов или Ryzen 5 3600 с 6 ядрами и 12 потоками всего за 170 долларов и вызвали массовые продажи в ведущих торговых точках. Процессоры AMD Ryzen 3-го поколения в настоящее время составляют 9 из десяти самых продаваемых процессоров в Amazon. Ryzen 5 3600 остается самым продаваемым чипом по текущей цене уже в 162 доллара, за ним следует 8-ядерный Ryzen 7 3700X. Даже топовый процессор Ryzen 9 3900X удерживает 4-е место со стоимостью около 400 долларов.

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AMD Ryzen 5 2600X 6-ядерный/12-потоковый и Ryzen 7 2700X 8-ядерный/16-потоковый недавно поступили в продажу по самым низким ценам в 100 и 130 долларов соответственно, которые по-прежнему очень конкурентоспособны по сравнению с линейкой чипов Intel 8-го и 9-го поколения. European Hardware Association также сообщила, что около 60% энтузиастов сейчас предпочитают ЦП AMD, а не Intel. Кроме этого, подавляющее большинство пользователей AMD предпочитают видеокарты NVIDIA по сравнению с предложениями AMD Radeon. Это происходит главным образом из-за высокой производительности видеокарт команды NVIDIA, в то время как AMD еще не выпустила карту для энтузиастов.

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Собственные показатели по продажам крупнейшего ритейлера Mind Factory для остальной части линейки AMD были стабильными с момента появления процессоров третьего поколения Ryzen. Основываясь на статистике Ingebor, которая охватывает март месяц, на процессоры AMD приходилось 88% продаж и 84% выручки для ритейлера против 12% продаж и 16% выручки для процессоров Intel. Теперь последняя неделя апреля 2020 года показала еще лучшие результаты - на процессоры AMD 3-го поколения пришлось 89% продаж и 85% выручки по сравнению с 10% продаж Intel и 15% выручки. Более высокий уровень продаж процессоров AMD также повлиял на долю продаж материнских плат на чипсетах AMD, которая подтолкнула 2660 единиц против 375 единиц Intel.

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А по последним результатам доли рынка CPU от CPUbenchmark, которые составляют общее количество процессоров по всему миру, AMD медленно, но неуклонно поглощает долю рынка процессоров Intel, приближаясь к отметке 50%, которая станет огромной вехой для процессоров AMD Ryzen с момента запуска в 2017 году. С появлением процессоров Ryzen 4000 для настольных ПК на базе Zen 3, которые будут готовы к концу этого года, мы увидим еще больше скидок на существующие комплектующие Ryzen 3-го и 2-го поколений, а учитывая предлагаемую ими производительность они будут продаваться как горячие пирожки и доля рынка процессоров AMD станет еще выше.