NVIDIA представила новые игровые мобильные GPU SUPER серии GeForce RTX 20
Сегодня NVIDIA анонсировала мобильные GPU SUPER серии GeForce RTX 20. Эта серия состоит из моделей NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER и их вариантов Max-Q. Они имеют конфигурации ядра GPU, аналогичные настольным версиям: мобильный RTX 2080 SUPER с 3072 ядрами и мобильный RTX 2070 SUPER с 2560 ядрами. Их отличают повышенные тактовые частоты, питание и применение памяти GDDR6 с низким энергопотреблением. В отличие от настольного варианта NVIDIA RTX 2080 SUPER, скорость работы памяти в которой составляет 15,5 Гбит/с, в мобильной версии она имеет скорость 14 Гбит/с.
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Мобильная видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER работает на частоте 1560 МГц, а ее мощность составляет 150 Вт+. Модель RTX 2080 SUPER Max-Q работает с частотой 1080 МГц и мощностью 80 Вт. Мобильная карта RTX 2070 SUPER работает на частоте 1380 МГц при мощности 115 Вт, а его вариант Max-Q работает на частоте 1150 МГц с мощностью 80 Вт. Кроме это, в новых моделях поддерживаются режимы NVIDIA Dynamic Boost, балансировщик мощности между процессором и графическим процессором, технология Advanced Optimus и улучшенная версия коммутатора iGPU-dGPU. NVIDIA предлагает эти графические процессоры для игровых ноутбуков с высоким разрешением экрана (1440p и выше), особенно для тех, которые имеют частоту обновления до 300 Гц. Игровые ноутбуки с новыми GPU поступят в продажу с 15 апреля 2020 года.
рекламаОжидаются ноутбуки от ACER, ASUS, DELL, Gigabyte, HP и Lenovo. Полная официальная спецификация NVIDIA GeForce TURING mobile:
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