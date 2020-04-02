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Сегодня NVIDIA анонсировала мобильные GPU SUPER серии GeForce RTX 20. Эта серия состоит из моделей NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER и их вариантов Max-Q. Они имеют конфигурации ядра GPU, аналогичные настольным версиям: мобильный RTX 2080 SUPER с 3072 ядрами и мобильный RTX 2070 SUPER с 2560 ядрами. Их отличают повышенные тактовые частоты, питание и применение памяти GDDR6 с низким энергопотреблением. В отличие от настольного варианта NVIDIA RTX 2080 SUPER, скорость работы памяти в которой составляет 15,5 Гбит/с, в мобильной версии она имеет скорость 14 Гбит/с.

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Мобильная видеокарта GeForce RTX 2080 SUPER работает на частоте 1560 МГц, а ее мощность составляет 150 Вт+. Модель RTX 2080 SUPER Max-Q работает с частотой 1080 МГц и мощностью 80 Вт. Мобильная карта RTX 2070 SUPER работает на частоте 1380 МГц при мощности 115 Вт, а его вариант Max-Q работает на частоте 1150 МГц с мощностью 80 Вт. Кроме это, в новых моделях поддерживаются режимы NVIDIA Dynamic Boost, балансировщик мощности между процессором и графическим процессором, технология Advanced Optimus и улучшенная версия коммутатора iGPU-dGPU. NVIDIA предлагает эти графические процессоры для игровых ноутбуков с высоким разрешением экрана (1440p и выше), особенно для тех, которые имеют частоту обновления до 300 Гц. Игровые ноутбуки с новыми GPU поступят в продажу с 15 апреля 2020 года.

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Ожидаются ноутбуки от ACER, ASUS, DELL, Gigabyte, HP и Lenovo. Полная официальная спецификация NVIDIA GeForce TURING mobile: