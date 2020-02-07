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Компания OPPO использовала механизм слайдера в смартфоне Find X еще в 2018 году и вскоре получит преемника в виде OPPO Find X2, который поставляется с новым самым мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт.

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Новая серия смартфонов Samsung Galaxy S20 будет оснащена панелью с частотой 120 Гц, которая будет работать только с разрешением 1080p. Экран смартфона OPPO Find X2 сможет поддерживать ту же частоту обновления 120 Гц с разрешением 1440 x 3168 пикселей и оснащен специальным чипом дисплея, а также частотой дискретизации камеры 240 Гц.

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Кроме беспроводной зарядки 50 Вт Find X2 снабжен фирменной технологией быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 65 Вт. Как и его предшественник, OPPO Find X2 будет поставляться с флагманом компании Qualcomm SoC 865. На задней стороне смартфона установлена основная камера Sony IMX689 48 мегапикселей. Ожидается, что OPPO анонсирует Find X2 на одной из крупнейших и наиболее интересных ежегодных выставок в мобильной индустрии MWC в конце февраля.