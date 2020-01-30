Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Согласно недавнему отчету AV-Test большинство производителей антивирусных программ не объявили дату окончания поддержки Windows 7 и многие из них будут поддерживать операционную систему еще два года. Google был одним из первых кто объявил, что его браузер Chrome будет поддерживать Windows 7 до июля 2021 года.

реклама

Производители антивирусов обещают более длительные сроки поддержки, а это означает, что два года могут перейти в три или четыре, в зависимости от того насколько популярной останется Windows 7. Если вы хотите узнать, как долго ваш антивирус будет поддерживать Windows 7 посмотрите полный список здесь. Однако, антивирусные программы в основном будут защищать от вредоносных программ, которые уже были обнаружены.

реклама

Предприятия и частные пользователи, которые используют Windows 7, составляют четверть всей установленной базы Windows даже после того, как Microsoft объявила об официальном прекращении поддержки ОС. Ситуация с Windows XP похоже повторяется. Когда Microsoft официально прекратила поддержку Windows XP, около четверти пользователей Windows держали ОС еще несколько лет.

реклама

Microsoft также собирается продолжать поддерживать сервисные системы, которые используют Windows 7 до 2023 года и скорее всего еще предоставит обновление для Windows 7, если будут серьезные уязвимости. Windows 10 уже давно подвергается критике за проблемы с системой и за плохое качество и гарантию, которые сопровождаются потоком ошибок после выпуска крупных обновлений. Еще одной проблемой было постоянное слежение Windows 10, которое включено по умолчанию и нельзя отключить. Поэтому понятно, почему многие не спешат переходить на последнюю ОС Microsoft.