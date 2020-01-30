Microsoft и поставщики антивирусов будут поддерживать Windows 7 до 2022 - 2023 года
Согласно недавнему отчету AV-Test большинство производителей антивирусных программ не объявили дату окончания поддержки Windows 7 и многие из них будут поддерживать операционную систему еще два года. Google был одним из первых кто объявил, что его браузер Chrome будет поддерживать Windows 7 до июля 2021 года.
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Производители антивирусов обещают более длительные сроки поддержки, а это означает, что два года могут перейти в три или четыре, в зависимости от того насколько популярной останется Windows 7. Если вы хотите узнать, как долго ваш антивирус будет поддерживать Windows 7 посмотрите полный список здесь. Однако, антивирусные программы в основном будут защищать от вредоносных программ, которые уже были обнаружены.
рекламаПредприятия и частные пользователи, которые используют Windows 7, составляют четверть всей установленной базы Windows даже после того, как Microsoft объявила об официальном прекращении поддержки ОС. Ситуация с Windows XP похоже повторяется. Когда Microsoft официально прекратила поддержку Windows XP, около четверти пользователей Windows держали ОС еще несколько лет.
рекламаMicrosoft также собирается продолжать поддерживать сервисные системы, которые используют Windows 7 до 2023 года и скорее всего еще предоставит обновление для Windows 7, если будут серьезные уязвимости. Windows 10 уже давно подвергается критике за проблемы с системой и за плохое качество и гарантию, которые сопровождаются потоком ошибок после выпуска крупных обновлений. Еще одной проблемой было постоянное слежение Windows 10, которое включено по умолчанию и нельзя отключить. Поэтому понятно, почему многие не спешат переходить на последнюю ОС Microsoft.
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