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NZXT представила СЖО Kraken X-3 и Kraken Z-3 для процессоров AMD AM4, TR4 и Intel

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NZXT анонсирует системы жидкостного охлаждения серии Kraken X-3 и Kraken Z-3 - очередные выпуски охладителей RGB "все в одном". Новое поколение Kraken дает сборщикам ПК больше возможностей для уникальной настройки своих сборок обеспечивая улучшенную производительность охлаждения.

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Новинка NZXT Kraken Z-3 доступна в конфигурациях с 280 мм и 360 мм вентиляторами, имеет жидкокристаллический экран с диагональю 2,36 дюйма (60 мм), который обеспечивает визуальную настройку, работает на программе NZXT CAM и способен отображать важные данные о состоянии системы. Основатель и генеральный директор NZXT, Johnny Hou, говорит - "Мы приложили немало усилий, чтобы новое поколение Kraken было наиболее привлекательным на вид и имело самую высокую производительность AIO, чем когда-либо ранее. Возможности настройки с Kraken Z безграничны и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что сообщество делает с этим потенциалом".

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Генеральный директор и основатель Asetek, André Eriksen, сказал следующее - "Благодаря нашему совершенно новому высокопроизводительному насосу новые многофункциональные системы Kraken обеспечивают превосходное охлаждение и бесшумную работу, а также предоставляют сборщикам платформу для уникального самовыражения".

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Обновленная серия Kraken X-3 доступна в конфигурациях с 240 мм, 280 мм и 360 мм вентиляторами. Кроме этого, в нее встроен контроллер NZXT RGB, позволяющий легко добавлять любые продукты NZXT RGB, например вентиляторы AER RGB 2. Серии Kraken X-3 и Z-3 совместимы с процессорами AMD на сокетах AM4 и TR4, а также с процессорами Intel, предоставляя разработчикам доступ к высокопроизводительному охлаждению независимо от выбранной платформы.

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Эксклюзивные функции серии Kraken X-3 включают увеличенное на 10% светодиодное кольцо, которое обеспечивает более яркую подсветку RGB. Крышка системы позволяет переориентировать логотип независимо от направления установки кулера. Эксклюзивные функции серии Kraken Z-3 включают яркий ЖК-экран 2,36 дюйма, который способен отображать 24-битные цвета.

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Благодаря простым в использовании и интуитивно понятным элементам управления можно с легкостью управлять производительностью и внешним видом систем Kraken. Входящие в комплект радиаторные вентиляторы Aer P предназначены для качественного жидкостного охлаждения. Обладая скошенным впускным отверстием и динамическими подшипниками они обеспечивают бесшумную работу, долговременную надежность и мощные характеристики охлаждения. Тонкие рукава из нейлоновой сетки укрепляют резиновые трубки, обеспечивая долговечность и защиту от неправильного обращения. Насос можно вращать и устанавливать в соответствии с особенностями материнской платой.

Стоимость СЖО серии Kraken X-3:

Kraken X53 (кулер AIO 240 мм) - $130;

Kraken X63 (кулер AIO 280 мм) - $150;

Kraken X73 (кулер AIO 360 мм) - $180.

Стоимость СЖО серии Kraken Z-3:

Kraken Z63 (кулер AIO 280 мм) - $250;

Kraken Z73 (кулер AIO 360 мм) - $280.

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